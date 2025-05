Alex Caniggia utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte y claro mensaje, luego de que Melody Luz hablara públicamente sobre su separación y asegurara que durante mucho tiempo no fue feliz en la relación.

La expareja, que tiene una hija en común, confirmó su ruptura a mediados de abril tras tres años juntos.

Alex Caniggia habló tras la separación con Melody Luz

A través de su cuenta de Instagram, el mediático dejó en claro que no tiene intenciones de entrar en polémicas con la madre de su hija Venezia.

“Gente, si buscan armar quilombos y que hable mal de la madre de mi hija, no pasará nunca en la vida. Nunca hasta que sea el último día de mi vida”, expresó con firmeza.

Frente a la repercusión de las declaraciones de Melody Luz, Caniggia reafirmó su postura con una frase contundente: “Soy un caballero. Saludos”.

Melody Luz se diferenció de Alex Caniggia tras la separación

Por su parte, Melody Luz también habló públicamente sobre la ruptura y fue sincera con sus emociones.

En un posteo en Instagram, reconoció que no fue feliz durante gran parte de la relación.

“Yo no fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones. Y siento que me merezco ser feliz, merezco hacer las cosas que sienta que me hagan bien y que no molestan a nadie”, escribió.

Foto: Captura de video de Instagram (@melodyluz)

La artista, en medio de rumores de un nuevo romance con el chef Santiago del Azar, reafirmó en diálogo con Gente que sus palabras estaban dirigidas a su expareja.

“Sí, no quiero ahondar en detalles, pero me comuniqué yo de esa manera, así que me hago cargo”, afirmó.