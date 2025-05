Si bien dejó en claro que lo importante de su separación con Alex Caniggia era tener una buena relación por la hija que tienen en común, Venezia, Melody Luz va dando indicios de las causas que llevaron a este abrupto final. Además, la bailarina despejó todos los rumores y confirmó que comenzó una nueva historia de amor con Santiago del Azar.

“Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”, lanzó Melody en un posteo que subió a Instagram Stories, deslizando que le habría encontrado chats de su ex con otras mujeres.

“Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, agregó, tajante.

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz)

Por último, la joven fue por más y difundió una imagen del cocinero (con quien ya se había dado unos besos en El Hotel de los Famosos, el reality de eltrece), acompañando la foto con un tremendo piropo: “Por lo menos, díganme ‘provecho, hermana’”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz)

MELODY LUZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y REVELÓ LAS FUERTES RAZONES POR LAS QUE SE SEPARÓ DE ALEX CANIGGIA

En medio de todas las hipótesis que surgieron tras conocerse que Melody Luz y Alex Caniggia le pusieron punto final a su historia de amor, la bailarina decidió romper el silencio en su redes sociales y dar a conocer las razones por las que se separó del padre de su hija, Venezia.

“Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Yo vengo por este medio para aclarar un par de especulaciones feas que se estuvieron diciendo sobre mí”, comenzó diciendo Melody en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Así como mi expareja ya se expresó en sus redes sociales, los dos somos libres de hacer lo que queramos. Los dos opinamos mutuamente que somos muy buenos padres y es lo que hoy en día importa”, agregó.

Foto: Captura de video de Instagram (@melodyluz)

“No van a tener detalles de qué fue lo que pasó. Lo único que les puedo decir es que yo no fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones, y siento que me lo merezco. Que merezco ser feliz, que merezco hacer las cosas que sienta que me hagan bien y que no molesten a nadie. Así que eso hago”, siguió.

Y cerró, contundente: “Y siempre hice cosas para mí bien que no molestaran a nadie. Así que quédense tranquilos de eso. Y solo a él le deseo felicidad porque es una muy buena persona y siempre va a ser el papá de mi hija”.