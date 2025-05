Luego de romper el silencio y hablar de su separación de Alex Caniggia, tras 3 años de relación y cuyo fruto de ese amor nació su hija Venezia, Melody Luz sorprendió con un misterioso mensaje en las redes.

“Se viene algo que me estuvieron pidiendo”, escribió la bailarina junto a una foto a pura sensualdiad que subió a Instagram Stories, desde la ducha, y sin dar mayores detalles sobre lo que sería su nuevo proyecto laboral.

Si Melody acompañó su publicación con un emoji de una carita haciendo silencio, en referencia a que aún no podría adelantar de qué se trata, las especulaciones sobre la posibilidad de que se sume a la lista de famosas que comparten fotos de alto contenifdo erótico en una conocida plataforma, no tardaron en llegar.

¿Cuál será el nuevo proyecto de Melody Luz?

Foto: Captura de Instagram Stories (@melodyluz) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FUERTE CONFESIÓN DE MELODY LUZ SOBRE EL DURO MOMENTO QUE ESTÁ ATRAVESANDO TRAS SEPARARSE DE ALEX CANIGGIA

A poco de conocerse que Melody Luz y Alex Caniggia le pusieron punto final a sus 3 años de relación y cuyo fruto de ese amor nació su hija Venezia, la bailarina recurrió a las redes para hablar del difícil momento que está atravesando tras la ruptura.

“Esto me da un poco de pudor, no suelo hacerlo, pero no pierdo nada. Por la situación de público conocimiento, me tengo que mudar y estoy entre alquilar amoblado o llevar un departamento con cosas”, comenzó diciendo Melody en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“En este momento tengo un montón de gastos y quizás, la publicidad en mis redes a algunas marcas les puede llegar a interesar. Sillón, muebles, mesitas, etc”, agregó. Y cerró, a corazón abierto: “Quienes piensen que les puede llegar a sumar, me escriben. Muchas gracias”.