Mauro Icardi pensó que estaba siendo romántico y terminó abriendo una caja de Pandora.

Después del último título del Galatasaray, el delantero le dedicó un posteo a la China Suárez con una frase que enamoró a sus seguidores: “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”.

Todo bien hasta que, semanas después, el periodista Fede Flowers tiró la bomba: esa frase es, palabra por palabra, el título del libro infantil que Wanda Nara escribió sobre él en Italia en 2017.

La coincidencia explotó en redes al instante. Lo que arrancó como una simple declaración de amor a su pareja actual se transformó en el nuevo capítulo de una novela que no para de dar vueltas.

El posteo de Fede Flowers Por: Captura Web

¿Descuido, homenaje inconsciente o el vocabulario futbolero de siempre? El debate está abierto y cada bando ya tiene su teoría.

EL LIBRO DE WANDA NARA QUE HOY VUELVE PARA COMPLICAR TODO

En septiembre de 2017, Wanda presentó "Campione in campo e nella vita” — “Campeón en el campo y en la vida”— en la Book Pride de Milán. La obra fue desarrollada junto al escritor italiano Paolo Fontanesi y el colaborador Loris De Marco, y estaba pensada como una guía deportiva para chicos con Icardi como figura central e inspiración.

Mauro Icardi y Wanda Nara Por: Captura Web

Abordaba valores del deporte, alimentación, técnicas básicas de fútbol y actividades infantiles, todo con la vida del delantero como hilo conductor y Wanda como coautora.

ICARDI, LA CHINA Y UNA POLÉMICA QUE SE RENUEVA SOLA

El posteo original mostraba a la actriz en bikini acompañada por la famosa frase, y había generado un aluvión de comentarios románticos antes de que apareciera este dato que lo resignificó por completo.

La modelo inicio así su etapa como escritora Por: Captura Web

Las interpretaciones se dividen entre quienes ven una simple coincidencia del lenguaje futbolero y quienes encuentran en el gesto una carga simbólica imposible de ignorar.

Lo cierto es que, una vez más, Icardi logró que su presente y su pasado colisionen en el mismo posteo sin aparentemente proponérselo. La China Suárez no se pronunció. Wanda Nara, tampoco. Pero en esta historia, el silencio siempre dice algo.