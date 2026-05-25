El 25 de mayo en Rosario tuvo sabor a tradición y familia para los Icardi. Como cada año, Juan Icardi, el papá de Mauro, se puso el delantal y preparó sus clásicas ollas de locro y bandejas de empanadas en el barrio Alberdi. Pero esta vez, la movida tuvo un condimento especial: Wanda Nara viajó desde Buenos Aires junto a sus hijas para bancar el emprendimiento y compartir la fecha patria con la familia de su exmarido.

Las imágenes de las chicas revolviendo la olla y posando con su abuelo explotaron en redes sociales. Wanda no se quedó atrás y promocionó el evento en sus historias con una frase que lo dice todo: “El más rico de todos”. El resultado fue inmediato: la demanda se disparó y los pedidos no pararon de llegar.

Gustavo Méndez reveló cuánto ganó el papá de Mauro Icardi con el locro que hizo junto a Wanda Nara y sus hijas (Foto: Instagram @mecomprendesmendez)

El menú fue el de siempre, pero con precios que sorprendieron a más de uno: la porción de locro a $12.000 y la docena de empanadas caseras a $18.000. Son valores mucho más bajos que los que se ven en Buenos Aires, donde el locro puede costar entre $17.000 y $20.000 la porción.

Las fotos de la visita de Wanda Nara y sus hijas a la casa del papá de Mauro Icardi (Foto: Instagram @aldanaicardi)

Las fotos de la visita de Wanda Nara y sus hijas a la casa del papá de Mauro Icardi (Foto: Instagram @aldanaicardi)

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El éxito fue total. Según el periodista Gustavo Méndez, Juan Icardi vendió más de 150 porciones de locro, lo que le permitió recaudar $1.800.000 solo con ese plato. Las empanadas también volaron y se agotaron rápido, con vecinos que se acercaron con su propio recipiente, como pedía la consigna.

Las fotos de la visita de Wanda Nara y sus hijas a la casa del papá de Mauro Icardi (Foto: Instagram @aldanaicardi)

Las fotos de la visita de Wanda Nara y sus hijas a la casa del papá de Mauro Icardi (Foto: Instagram @aldanaicardi)

Las fotos de la visita de Wanda Nara y sus hijas a la casa del papá de Mauro Icardi (Foto: Instagram @aldanaicardi)

Las fotos de la visita de Wanda Nara y sus hijas a la casa del papá de Mauro Icardi (Foto: Instagram @aldanaicardi)

La venta de locro y empanadas del 25 de mayo ya es una referencia en el barrio Alberdi. Lo que empezó como una forma de sumar ingresos y compartir la cultura gastronómica argentina, se transformó en un evento esperado por los vecinos cada vez que se acerca una fecha patria.

Aldana, una de las hermanas de Mauro Icardi, no dudó en mostrar el detrás de escena: mates, empanadas, baile de cuarteto y mucha complicidad en la cocina de Juan. La cuñada de Wanda, compartió imágenes del grupo familiar en su cuenta de Instagram y dejó en claro que la fecha también sirvió para fortalecer los lazos y dejar atrás viejas tensiones.

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