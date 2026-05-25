Laurita Fernández no le esquiva a nada: ni al escenario, ni a las cámaras, ni a la cancha de pádel. Pero esta vez, la conductora se llevó más de lo esperado de su sesión deportiva.

A través de sus historias de Instagram —donde la siguen más de 2 millones de personas bajo el usuario @holasoylaurita— mostró sin filtros el impresionante chichón que le quedó tras recibir un pelotazo.

Con la naturalidad y el humor que la caracterizan, Fernández grabó el golpe desde cerca y lo compartió con su comunidad. “CHE LAU. COMO TE FUE EN PÁDEL?”, dijo.

Laurita Fernández mostró el chichón que se hizo jugando al pádel: “Me la pegué bien”. Crédito: Instagram

El pádel es una de las actividades favoritas de Laurita, que suele mostrar sus partidos y entrenamientos en redes. Sin embargo, como saben bien quienes practican el deporte, los pelotazos inesperados son parte del juego.

LAURITA Y SU AMOR POR EL DEPORTE

La figura de la televisión argentina es una apasionada del deporte en general, pero el pádel ocupa un lugar especial en su rutina. No es la primera vez que comparte su faceta más atlética con sus seguidores: partidos, torneos amistosos y entrenamientos son contenido frecuente en su perfil.