Laurita Fernández está otra vez soltera y, desde entonces, sube sugerentes contenidos a sus redes sociales.

Esta vez, publicó un video frente al espejo del baño, en ropa interior y con una frase muy puntual: “Soy tierna, pero no ejerzo”.

Además de sus prendas floreadas, la actriz lució su abdomen marcado y eligió la canción “Nueva era”, de Duki, para musicalizar el contenido.

LAURITA FERNÁNDEZ CONGELÓ ÓVULOS

Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores al revelar que congeló sus óvulos, en lo que definió como uno de los procesos más importantes y emocionantes de su vida.

La conductora y protagonista de “La cena de los tontos” decidió contar su experiencia en Instagram con el objetivo de aportar información y alentar a otras mujeres a conocer más sobre esta posibilidad.

En un extenso posteo, la bailarina expresó: “Hoy elijo contarles algo muy importante para mí… Fue de los procesos más emocionantes que encaré. Va con mucho amor, lo hice hace un tiempo, pero hoy me decidí a compartirlo porque me di cuenta de que quizás mi experiencia pueda ayudarlas a conocer más sobre este tema que públicamente se habla poco”.