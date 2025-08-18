Laurita Fernández publicó en sus historias de Instagram un video para intentar describir la emoción que sintió antes de salir a escena por una sorpresa del público.
Como siempre ocurre cuando hay una fecha patria, en los teatros suena el himno nacional en su versión corta, con la introducción musical y el final a puras trompetas.
Pero esta vez, los espectadores tuvieron una reacción que llamó la atención de los actores de La Cena de los Tontos y los conmovió hasta las lágrimas.
LA EMOCIÓN DE LAURITA FERNÁNDEZ
“Hoy pasó algo muy emocionante antes de arrancar la función. Sonó una versión corta del himno previo a comenzar, como todos los días patrios (sólo la intro musical y el final). Cuando terminó, el público empezó a cantarlo entero de pie y a capela…”, empezó la actriz.
Y agregó: “Nos quedamos todos detrás del telón escuchando emocionados y con lágrimas en los ojos por lo que estaba pasando. Fue muy hermoso”.
“Aguante Argentina. Aguante los argentinos. Aguante nuestro himno. Y aguante la comunión del teatro donde todos vibramos lo mismo. De más está decir que fue una función súper especial y una fiesta”, finalizó.