A dos meses de su separación de Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández se mostró firme en su decisión de dar vuelta la página y enfocarse de lleno en su carrera. Invitada a la mesa de La noche de Mirtha, la actriz habló en profundidad sobre cómo atraviesa este nuevo capítulo de su vida.

“¿Estás saliendo con alguien? A mí me gusta saber todo”, disparó Mirtha Legrand, logrando una respuesta breve pero contundente de su invitada. “No, me separé hace poco”, dijo Laurita, sin querer entrar en detalles.

Lejos de quedarse ahí, la diva de los almuerzos redobló la apuesta: “¿Te gustaría casarte?”, indagó. Y tras unos segundos de silencio, Laurita fue honesta: “Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista… ya pensaba en el ‘qué pasará si después me separo’. He vivido muchas experiencias cercanas donde de pronto se han separado, entonces nunca fui como Susanita, de imaginarme de blanco y querer eso”.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, la conductora de Bienvenidos a ganar sorprendió al revelar un sueño que sí mantiene intacto: “Me encantaría formar mi familia. Quizás después termino casada, Mirtha… quién sabe, de blanco como vos”, bromeó.

Durante la charla, Laurita también contó que nació y se crió en Mataderos, estudió en Liniers y que ahora su mamá vive cerca suyo. La actriz había confirmado su ruptura a finales de junio, tras casi tres años de relación, asegurando que, aunque fue una decisión reciente y dolorosa, fue lo mejor para ambos y que seguirán trabajando juntos.

Laurita Fernández: “Siempre dije que no (me iba a casar), porque soy un poco pesimista… ya pensaba en el ‘qué pasará si después me separo’. He vivido muchas experiencias cercanas donde de pronto se han separado, entonces nunca fui como Susanita, de imaginarme de blanco y querer eso”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

FEDE BAL POSTEÓ FOTOS CON LAURITA FERNÁNDEZ Y SORPRENDIÓ A TODOS

A dos semanas de que Laurita Fernández confirmara su separación de Claudio “Peluca” Brusca, a casi tres años de comenzar a escribir su historia de amor, Federico Bal dio que hablar con su sugestivo posteo en las redes: ¿la extraña a su ex?

En la imagen que el hijo de Carmen Barbieri subió a Instagram Stories (donde difundió varias postales familiares y de cuando era un niño) se ve una foto junto a la conductora de la época en la que estaban de novios.

Además, plasmó unas significativas capturas junto a Laurita y Matías Napp, quien fue el coach de la expareja en el Bailando, programa en el que lograron alzar la copa de campeón.

Foto: Captura de Instagram Stories (@balfederico) Por: Fabiana Lopez

Si bien Fede no arrobó a quien fue su novia, las especulaciones sobre si su intención fue llamar la atención de la joven, recientemente separada, no tardaron en llegar.

¿Qué significa el posteo de Fede Bal con la foto retro junto a Laurita Fernández?