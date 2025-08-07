En junio, Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca les pusieron punto final a casi tres años de amor.
Con el corazón disponible, la artista fue vinculada a un hombre ajeno al mundo del espectáculo.
Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que Laurita estaría saliendo con Adolfo “Lolo” Martínez, rugbier, surfer y Licenciado en Educación Física.
QUÉ DIJO LAURITA FERNÁNDEZ SOBRE EL RUMOR DE ROMANCE CON LOLO MARTÍNEZ
Con la versión tomando fuerza en los medios, Ciudad Magazine se comunicó con Laurita Fernández para saber si había vuelto a apostar al amor, a casi dos meses de su separación.
“¿Estás iniciando un romance con Adolfo “Lolo” Martínez?”, le preguntó este sitio a Laurita.
Con contundencia, la artista contestó: “Cero. ¡Nada que ver!”.
Lo concreto es que Laurita Fernández y Lolo Martínez se siguen en Instagram, pero el rumor affaire fue desmentido por la protagonista.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.