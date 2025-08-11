Este sábado, La noche de Mirtha tuvo como invitadas a Eugenia Tobal y Laurita Fernández, dos figuras que, además de ser actrices, comparten un pasado amoroso con Nicolás Cabré.

Aunque sus historias fueron muy diferentes, la tensión se palpó cuando Mirtha Legrand indagó sobre la ruptura de una de ellas con el actor.

“Sufriste mucho por amor, Eugenia. Lo pasaste mal”, lanzó la diva, provocando una contundente respuesta. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero después mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen en un lugar de ‘pobrecita’ y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, afirmó Tobal, dejando en claro que ya había dado vuelta la página.

Con 15 años transcurridos desde aquella ruptura mediática, la actriz remarcó: “La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas“, lanzó. y cerró, a corazón abierto: ”Me dediqué a sanar y tengo un presente hermoso”.

Foto: Captura (eltrece)

LA REVANCHA DE EUGENIA TOBAL CON LA CHINA SUÁREZ, A MÁS DE 10 AÑOS DEL ESCÁNDALO

Si bien decidió mantener un perfil bajo respecto a lo que fue su escandalosa separación de Nicolás Cabré más de una década atrás, y después de que Eugenia “la China” Suárez (que tiene a Rufina con el actor) haya sido señalada como la tercera en discordia en aquel entonces, la actriz volvió a ser noticia.

Así lo debatieron en Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece, después de ver las imágenes del nuevo videoclip del tema La Trampa, de Los Pimpinela, que tiene como protagonistas a Lucía Galán, Tobal y Osvaldo Laport.

“Vamos a mostrar una canción donde está Eugenia Tobal de Los Pimpinela, que puede representar un escándalo que tiene que ver, en su momento, con la China y la aparición en el vínculo que tenía Eugenia con Cabré”, comenzó diciendo Matías en vivo.

Así está hoy Ema, la hija de Eugenia Tobal. Foto: IG | eugeniatobal

“Contemos de qué se trata. Lucía Galán, de Los Pimpinela, hace una canción que dicen que es una historia real. En esta historia real hay un matrimonio y una tercera en discordia que rompe ese matrimonio. Lucía Galán es la mujer engañada. Osvaldo Laport, el hombre de este triángulo amoroso. Y Eugenia Tobal viene a ser en este videoclip, ¿el personaje de la China Suárez? Eso es lo que entendimos”, agregó Pampito.

Y cerró, en medio de las especulaciones que despertó esta flamante canción: “Lucía Galán es la engañada. Y en este videoclip, Eugenia viene a ser lo que fue la China Suárez en su vida. Y, además, cuando arranca el videoclip dice, ‘esto es una historia real’”.