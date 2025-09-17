Desde que Laurita Fernández terminó su relación con Peluca Brusca, la conductora se muestra disfrutando de la soltería.

Sin embargo, en las últimas horas surgió el rumor de que un nuevo nombre apareció en su vida sentimental, y todo apunta a un reconocido deportista.

El periodista Juan Etchegoyen, en su ciclo Mitre Live, reveló que Fernández habría iniciado un vínculo con Nicolás Lazo, jugador de vóley del club Ciudad de Buenos Aires.

Según su versión, el joven deportista ya habría acompañado a Laurita en más de una oportunidad y hasta presenció funciones de teatro en las que ella participa.

Laurita Fernández vinculada a un romance con un jugador de vóley: quién es Nicolás Lazo | Créditos: instagram @nicolasslazo

LAURITA FERNÁNDEZ, ¿ENAMORADA?

“Me cuentan que se vieron en un departamento y que él estaría muy entusiasmado con Laurita”, aseguró el comunicador, aunque advirtió que se trataría de una relación incipiente, sin planes de formalidad.

Incluso detalló que allegados al entorno de ambos señalan que el jugador estaría “muy enamorado”.

Pese a la versión, Etchegoyen aclaró que intentó comunicarse con Lazo, quien negó rotundamente conocer a la conductora. Aun así, el periodista destacó que en redes sociales mantienen contacto y que las pistas siguen sumándose.