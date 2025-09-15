Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una historia que rápidamente generó curiosidad, recientemente separada del productor Claudio “Peluca” Brusca.
La conductora y bailarina subió la foto de un hombre que apareció en su carrete de manera inesperada y que, según contó, le dejó la selfie como un “recuerdo sorpresa”.
“Para cerrar comparto foto que me deja en mi carrete de sorpresa para que siempre lo recuerde…?”, escribió Laurita junto a la imagen, en la que se lo ve sonriente a Martín Garabal, reconocido humorista, conductor y guionista argentino.
La inesperada selfie en el celular de Laurita Fernández
El posteo generó comentarios y reacciones entre sus seguidores, que se preguntaron cómo llegó la foto al teléfono de Laurita.
Con humor, la conductora dejó en claro que fue Garabal quien tomó prestado su celular y se autorretrató, dejando la imagen como un recuerdo gracioso.
Quién es Martín Garabal
Martín Garabal es un humorista, actor y conductor que se ganó un lugar destacado en los medios gracias a su estilo descontracturado y su capacidad para mezclar comedia con entrevistas.
Saltó a la popularidad con su programa “Últimos Cartuchos” y desde entonces ha trabajado en televisión, radio, streaming y teatro.
Además, Garabal cuenta con una sólida carrera como guionista y es una de las figuras más queridas del humor argentino contemporáneo, con una gran presencia en redes sociales.
Laurita Fernández y su costado más divertido
Lejos de mostrarse seria, Laurita decidió compartir la ocurrencia con sus casi 5 millones de seguidores en Instagram, demostrando su costado más relajado y cómplice con colegas del ambiente artístico.
La publicación se volvió tendencia y sumó comentarios divertidos de fanáticos que celebraron el cruce entre la bailarina y el humorista.