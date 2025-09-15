Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir una historia que rápidamente generó curiosidad, recientemente separada del productor Claudio “Peluca” Brusca.

La conductora y bailarina subió la foto de un hombre que apareció en su carrete de manera inesperada y que, según contó, le dejó la selfie como un “recuerdo sorpresa”.

“Para cerrar comparto foto que me deja en mi carrete de sorpresa para que siempre lo recuerde…?”, escribió Laurita junto a la imagen, en la que se lo ve sonriente a Martín Garabal, reconocido humorista, conductor y guionista argentino.

Foto: @holasoylaurita

La inesperada selfie en el celular de Laurita Fernández

El posteo generó comentarios y reacciones entre sus seguidores, que se preguntaron cómo llegó la foto al teléfono de Laurita.

Con humor, la conductora dejó en claro que fue Garabal quien tomó prestado su celular y se autorretrató, dejando la imagen como un recuerdo gracioso.

Quién es Martín Garabal

Martín Garabal es un humorista, actor y conductor que se ganó un lugar destacado en los medios gracias a su estilo descontracturado y su capacidad para mezclar comedia con entrevistas.

Saltó a la popularidad con su programa “Últimos Cartuchos” y desde entonces ha trabajado en televisión, radio, streaming y teatro.

Martín Garabal conduce Edición Especial los miércoles, de 19 a 21, en Luzu TV (Foto: TN)

Martín Garabal interpreta a Esteban en "División Palermo", la serie de Netflix. (Foto: Instagram/martingarabal).

Además, Garabal cuenta con una sólida carrera como guionista y es una de las figuras más queridas del humor argentino contemporáneo, con una gran presencia en redes sociales.

Laurita Fernández y su costado más divertido

Lejos de mostrarse seria, Laurita decidió compartir la ocurrencia con sus casi 5 millones de seguidores en Instagram, demostrando su costado más relajado y cómplice con colegas del ambiente artístico.

La publicación se volvió tendencia y sumó comentarios divertidos de fanáticos que celebraron el cruce entre la bailarina y el humorista.