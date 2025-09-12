Laurita Fernández comparte contenido en sus redes sociales con gran frecuencia y, en muchas ocasiones, las fotos y videos son de sus entrenamientos.

Esta vez, la conductora, actriz y bailarina publicó imágenes de un exigente ejercicio donde mostró su fuerza, pero sobre todo su flexibilidad.

En un box de entrenamiento, Laura acercó una caja cerca de la pared y la usó para subirse con sus manos, dejando su cuerpo por encima de sus hombros, lo que requiere una gran fuerza de esa articulación y del abdomen.

Laurita Fernández

EL EXIGENTE ENTRENAMIENTO DE LAURITA FERNÁNDEZ

Como si eso fuera poco, Laurita apoyó sus pies contra la pared, pero al mismo tiempo realizó un split completo y sorprendió a todos.

Hizo movimientos, siempre contra la pared, dando cuenta de su versatilidad, fuerza y flexibilidad.