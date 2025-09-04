La noticia de que Laurita Fernández y Peluca Brusca se separaron en medio de rumores de infidelidad no tardó en generar repercusiones. En los últimos días incluso trascendió que el productor de televisión podría abandonar el ciclo que conduce la bailarina en Canal 9, lo que alimentó las especulaciones.

Ante el crecimiento de las versiones, Claudio “Peluca” Brusca decidió hablar con Juan Etchegoyen en Mitre Live y despejó dudas sobre su futuro laboral y la relación con su ex pareja.

EL DESCARGO DE PELUCA SOBRE LOS RUMORES

“Trabajo en la productora de medios más grande del país. Para mí eso es un orgullo siempre. Voy y hago lo que coordino con la productora, ni más ni menos. Amo hacer Bienvenidos a bordo; lo hago desde que nació y lo seguiré haciendo hasta que me digan lo contrario. Con Laurita está todo más que bien y para mí es un gran orgullo producir a una de las mejores conductoras del país”, afirmó Brusca.

Laurita Fernández reveló cómo son sus encuentros íntimos con Claudio “Peluca” Brusca (Foto: Instagram)

Sobre su continuidad, el productor fue claro: “Sé que ella todo el verano se va a hacer temporada a Mar del Plata, así que veré qué me toca hacer en ese momento. Ojalá que sea en Canal 9 y con el mismo equipo de trabajo”.

CÓMO FUE LA SEPARACIÓN DE LAURITA Y PELUCA

Más allá de los rumores, Brusca aseguró que el final de la relación con Laurita no tuvo nada que ver con terceros. “Con Laurita no nos separó ni la mentira, ni los inventos de infidelidad ni nada oscuro o raro. Fue la vida y nada más”, explicó.

El productor también reveló que, pese a la ruptura, seguirá unido a la conductora por un lazo especial: “Siempre me va a unir algo único y para siempre: Miel y Moka, nuestras perritas que criamos juntos y que siempre estarán en nuestras vidas”.