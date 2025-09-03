Desde su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández sube contenido de manera constante y esta vez lo hizo desde el gimnasio.

La conductora, actriz y bailarina publicó un video intentando recrear un trend. El modelo era de una chica sobre el bosu, en una sentadilla semiprofunda isométrica sosteniendo una kettlebell.

Laurita lo intentó, pero le temblaban las piernas y no lograba estabilidad sobre el elemento que refuerza articulaciones.

ASÍ ENTRENA LAURITA FERNÁNDEZ

La conductora mostró cada intento fallido: fueron dos y con un paso a paso para llegar al objetivo. Primero bajó poco en la sentadilla, pero no logró estabilidad.

Change the description

Luego, con ayuda de su personal trainner, fue ganando fuerza y en la tercera prueba pudo bajar, tomar la pesa rusa y lograr el objetivo.