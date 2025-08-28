Pasaron apenas dos meses desde que Laurita Fernández y Claudio “Peluca” Brusca confirmaron su separación, pero los coletazos de la ruptura siguen impactando en lo laboral.

Aunque ambos continúan compartiendo el mismo proyecto televisivo en Bienvenidos a Ganar, que se transmite por elnueve, en las últimas horas se conoció que el productor habría tomado una drástica decisión: dejar el programa a fin de año.

Según reveló Alejandro Castelo en Ya Fue Todo, la determinación ya estaría tomada: “Después de la separación, Peluca intentó irse porque se mezclan los sentimientos y Laurita no quiso que se fuera. Ella agarró el teléfono y llamó a los productores para que él no se fuera porque estaba cómoda y el programa va bien”, contó el conductor.

Foto: Instagram (@soyclaudiobrusca)

El futuro profesional de Brusca, de acuerdo a la información que trascendió, podría estar ligado a eltrece. Guido Kaczka lo querría para su nuevo ciclo, Buenas Noches Familia. Sin embargo, la posibilidad generó cierto ruido: “Ella dijo: ‘¿Me van a sacar el productor con el que tengo confianza para que se vaya a un programa que compite conmigo?’”, detalló Castelo sobre la reacción de Laurita.

Consultado por su vida personal, Peluca había preferido no profundizar en los rumores que vinculan a su ex con un posible nuevo romance: “Lo único que trato es que al programa le siga yendo bárbaro todas las noches y que el programa se siga luciendo”, había declarado en diálogo con Juan Etchegoyen, dejando en claro que su prioridad sigue siendo lo laboral.

Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca. (Foto: @soyclaudiobrusca)

EUGENIA TOBAL HABLÓ DE SU DIVORCIO DE NICOLÁS CABRÉ FRENTE A LAURITA FERNÁNDEZ: “ME DEDIQUÉ A SANAR”

Semanas atrás, La noche de Mirtha tuvo como invitadas a Eugenia Tobal y Laurita Fernández, dos figuras que, además de ser actrices, comparten un pasado amoroso con Nicolás Cabré.

Aunque sus historias fueron muy diferentes, la tensión se palpó cuando Mirtha Legrand indagó sobre la ruptura de una de ellas con el actor.

“Sufriste mucho por amor, Eugenia. Lo pasaste mal”, lanzó la diva, provocando una contundente respuesta. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero después mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen en un lugar de ‘pobrecita’ y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, afirmó Tobal, dejando en claro que ya había dado vuelta la página.

Con 15 años transcurridos desde aquella ruptura mediática, la actriz remarcó: “La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas“, lanzó. y cerró, a corazón abierto: ”Me dediqué a sanar y tengo un presente hermoso”.