Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores al revelar que congeló sus óvulos, en lo que definió como uno de los procesos más importantes y emocionantes de su vida.

La conductora y protagonista de “La cena de los tontos” decidió contar su experiencia en Instagram con el objetivo de aportar información y alentar a otras mujeres a conocer más sobre esta posibilidad.

El mensaje de Laurita Fernández sobre la preservación de óvulos

Laurita Fernández contó su experiencia en un video. Captura: Instagram @holasoylaurita

En un extenso posteo, la bailarina expresó: “Hoy elijo contarles algo muy importante para mí… Fue de los procesos más emocionantes que encaré. Va con mucho amor, lo hice hace un tiempo, pero hoy me decidí a compartirlo porque me di cuenta de que quizás mi experiencia pueda ayudarlas a conocer más sobre este tema que públicamente se habla poco”.

Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en La Cena de Los Tontos (Foto: Movilpress).

Además, Laurita agradeció al doctor Diego Gnocchi y al equipo de Fertilis por acompañarla en el procedimiento, y destacó el rol de quienes respetaron su privacidad mientras atravesaba este momento.

Laurita Fernández habló de su separación de Peluca Brusca

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

A dos meses de su separación de Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández se mostró firme en su decisión de dar vuelta la página y enfocarse de lleno en su carrera. Invitada a la mesa de La noche de Mirtha, la actriz habló en profundidad sobre cómo atraviesa este nuevo capítulo de su vida.

“¿Estás saliendo con alguien? A mí me gusta saber todo”, disparó Mirtha Legrand, logrando una respuesta breve pero contundente de su invitada. “No, me separé hace poco”, dijo Laurita, sin querer entrar en detalles.

Laurita Fernández en microbikini y pañuelo. (Foto: Instagram/@holasoylaurita).

Lejos de quedarse ahí, la diva de los almuerzos redobló la apuesta: “¿Te gustaría casarte?”, indagó. Y tras unos segundos de silencio, Laurita fue honesta: “Siempre dije que no, porque soy un poco pesimista… ya pensaba en el ‘qué pasará si después me separo’. He vivido muchas experiencias cercanas donde de pronto se han separado, entonces nunca fui como Susanita, de imaginarme de blanco y querer eso”.