Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una foto retro con Fede Bal, donde recordó la vez que fueron tapa de Clarín tras consagrarse campeones del Bailando 2015.

En la portada del diario se los ve emocionados, celebrando la victoria que marcó un antes y un después en sus carreras televisivas.

Con un texto lleno de orgullo, Laurita escribió: “Cuando fuimos tapa de diario”, arrobando a @clarincom y acompañando el recuerdo con emojis sonrientes.

LAURITA FERNÁNDEZ REVOLUCIONÓ LAS REDES AL RECORDAR SU TAPA DE DIARIO JUNTO A FEDE BAL. CRÉDITO: Instagram

EL RECUERDO DE LAURITA FERNÁNDEZ

El triunfo de Laurita y Fede no solo les dio el título de campeones del Bailando, sino que también se convirtió en un fenómeno televisivo: la final superó los 30 puntos de rating y más de un millón y medio de personas siguieron el programa.