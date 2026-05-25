Lee tu horóscopo diario del 25 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Virgo mejora vínculos y favorece encuentros sinceros. Compartir más tiempo con quien amás fortalecerá la relación y traerá mayor estabilidad emocional.

Tauro : La Luna en Virgo fortalece seguridad emocional y deseos de construir algo estable. Disfrutás el amor desde la calma, el cuidado mutuo y la confianza compartida.

Géminis : La Luna en Virgo te pide bajar la ansiedad y escuchar más al otro. La paciencia y el diálogo sincero mejorarán vínculos y resolverán diferencias afectivas.

Cáncer : El Sol en Piscis junto a la Luna en Virgo favorecen nuevas oportunidades amorosas. Es un buen momento para sanar heridas y comenzar relaciones más maduras.

Leo : La Luna en Virgo mejora la comunicación y favorece encuentros importantes. Expresar lo que sentís con claridad fortalecerá vínculos y abrirá nuevas oportunidades.

Virgo : La Luna en tu signo aumenta sensibilidad y necesidad de estabilidad emocional. Recuperás confianza en el amor y volvés a ilusionarte con nuevos proyectos afectivos.

Libra : La Luna en Virgo aporta paciencia y mejora la forma de relacionarte. Comprender tiempos y necesidades del otro fortalecerá vínculos y dará mayor tranquilidad.

Escorpio : La Luna en Virgo fortalece relaciones y te ayuda a construir vínculos más sólidos. El amor crece cuando dejás atrás desconfianzas y te abrís emocionalmente.

Sagitario : La Luna en Virgo favorece conversaciones sinceras y decisiones emocionales importantes. Aprender a escuchar mejor mejorará la conexión con quien amás.

Capricornio : La Luna en Virgo impulsa proyectos compartidos y fortalece vínculos estables. Es un período favorable para apostar al amor con mayor compromiso y confianza.

Acuario : La Luna en Virgo te ayuda a reorganizar emociones y comprender mejor lo que necesitás en una relación. El apoyo mutuo será clave para fortalecer vínculos.