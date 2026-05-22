Lee tu horóscopo diario del 22 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna en Leo activa nuevas etapas amorosas y te ayuda a dejarte cuidar. Escuchar al otro con más calma fortalece vínculos y mejora decisiones importantes.

Tauro : La Luna en Leo favorece definiciones amorosas y encuentros intensos. El silencio aporta claridad para comprender qué vínculo realmente querés sostener.

Géminis : La Luna en Leo aumenta seguridad emocional y te ayuda a resolver conflictos afectivos. Tu inteligencia mejora diálogos y fortalece relaciones importantes.

Cáncer : La Luna en Leo despierta deseos de compromiso y estabilidad emocional. El amor toma fuerza cuando confiás en lo que sentís y dejás actuar al corazón.

Leo : La Luna en tu signo potencia magnetismo, alegría y nuevas oportunidades amorosas. Te animás a expresar sentimientos y disfrutás vínculos más sinceros y estables.

Virgo : La Luna en Leo te ayuda a cerrar historias pendientes y ordenar emociones. Prepararte para nuevos vínculos permitirá vivir el amor con mayor tranquilidad.

Libra : La Luna en Leo mejora tu capacidad de seducción y fortalece vínculos afectivos. Tus palabras generan cercanía y lográs destacarte en el amor con naturalidad.

Escorpio : La Luna en Leo trae recuerdos amorosos y situaciones pendientes que necesitan definición. Es momento de cortar con lo que ya no aporta bienestar emocional.

Sagitario : La Luna en Leo fortalece entusiasmo, pasión y deseo de compartir. Tu capacidad para amar crece cuando dejás atrás inseguridades y avanzás con confianza.

Capricornio : La Luna en Leo favorece proyectos en pareja y fortalece vínculos importantes. El amor se vuelve más estable cuando compartís planes y emociones sinceras.

Acuario : La Luna en Leo trae reconocimiento afectivo y nuevas oportunidades amorosas. Buen momento para festejar logros emocionales y abrirte a vínculos más reales.