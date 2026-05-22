La próxima edición de MasterChef Celebrity en Telefe se perfila como una de las más inciertas hasta el momento. Aunque el canal planea estrenar la nueva temporada antes de fin de año para cubrir todo el verano como en 2026, el gran interrogante pasa por la continuidad de sus jurados históricos.
El primero en bajarse fue Donato de Santis, quien confirmó en el último programa que no volverá al reality. “Estoy cansado”, admitió el chef, dejando en claro que no participará de la próxima edición. Su salida deja un vacío difícil de llenar, ya es uno de los pilares del formato desde el debut, y una de las caras más queridas por el público.
Pero la preocupación no termina ahí. Damián Betular también estaría complicado para sumarse a las largas jornadas de grabación. El pastelero atraviesa un año cargadísimo por su participación en el musical Hairspray, lo que pone en duda su disponibilidad para el ciclo gastronómico.
GERMÁN MARTITEGUI SEMBRÓ DUDAS SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL PRÓXIMO MASTERCHEF CELEBRITY
El panorama se volvió aún más incierto cuando Germán Martitegui habló en SQP y dejó la puerta abierta a una posible salida. “No me estoy preparando para la próxima temporada, no tengo ni idea. No sé si voy a estar”, lanzó el chef. “(MasterChef) te pone en pausa toda tu vida, tu familia, tu trabajo, son muchas horas y realmente no lo sé”, agregó.
“Seguro hay una lista de gente que quiere ser jurado. No sé si sigue, no nos avisaron, no sabemos nada nosotros”. La frase encendió las alarmas en la producción y entre los fanáticos del programa, que ya especulan con un cambio total en el jurado.
La salida de Donato abrió la puerta a nuevas figuras. El propio chef sugirió que su lugar podría ser ocupado por una mujer. Durante el año pasado, Maru Botana lo reemplazó en varias emisiones, pero al ser consultada al respecto, respondió que todavía no recibió ninguna propuesta formal y que primero tendría que escuchar la oferta.
La incertidumbre sobre el futuro de los jurados estrella pone en jaque la próxima temporada de MasterChef Celebrity. Wanda Nara, que se consolidó como conductora del ciclo, enfrenta ahora el desafío de mantener el éxito del programa sin sus figuras históricas.
