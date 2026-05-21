Este jueves, La Jaula de la Moda lanzó una dura acusación contra Gastón Trezeguet a instancias de Fabián Medina Flores, que asegura que el “analista” de Gran Hermano le ha robado el look.

“Esto fue un síntoma al principio. Pareció ingenuo, un homenaje”, explicó Fabián, que recordó que tras ver a su némesis en la gala de El Diablo Viste a la Moda 2, se hartó de esta actitud y cambió la flor de tela que llevaba por una de oro.

Gastón Trezeguet y Fabián Medina Flores (Fotos: Instagram @gastrontrezeguet y captura Ciudad Magazine)

“Conocí a una orfebre que también hace petos y hombreras para hombres y mujeres y ella me hizo una flor de oro”, contó Medina Flores, y Cosano advirtió que la de Trezeguet es “de cobre”, dando a entender que no le alcanza el presupuesto. “Para mí, eso es pintado”, analizó Fabián.

Sin pestañear, Fabián anunció que ya puso en autos a su abogado, Fernando Burlando, que le prometió que irá con todo “contra Trezeguet, contra Telefe y contra el mundo”. “Me parece una provocación”, aseguró Fabián, que más tarde estalló al descubrir en las redes sociales que su “proveedora” es la misma que la de Gastón.

LA COMBINACIÓN DE GASTÓN TREZEGUET PARA UN LOOK ORIGINAL EN LOS MARTÍN FIERRO

Gastón Trezeguet dio una lección de estilo en los Martín Fierro con un un traje negro bastante tradicional, de líneas limpias y corte entallado, combinado con camisa celeste clara sin corbata. Esa elección le baja solemnidad al outfit y lo vuelve más moderno y relajado, algo que funciona bien para una alfombra roja televisiva como la del Martín Fierro.

Gastón Trezeguet (Foto: Instagram @gastrontrezeguet)

Pero la gran protagonista absoluta del look es la flor metálica XL aplicada en la solapa. Ahí está todo el statement fashion de ese look. El accesorio tiene una vibra muy teatral y barroca, casi escultórica, y conecta visualmente con la decoración dorada del evento, tal como se puede ver en las fotos que compartió el productor.

Gastón Trezeguet (Foto: Instagram @gastrontrezeguet)

Es una elección arriesgada porque rompe con la sobriedad masculina clásica y empuja el estilismo hacia algo más editorial. En ese juego, el resto del outfit está contenido justamente para dejar respirar esa pieza, como si se tratara de un lienzo. Si hubiese sumado corbata, estampados o más accesorios, probablemente quedaba recargado.

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