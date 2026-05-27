Moria Casán protagonizó un tenso momento en vivo con María Fernanda Callejón durante La Mañana con Moria. Mientras hablaban sobre la conflictiva relación de la actriz con su exmarido, Ricky Diotto, un comentario de la panelista descolocó a la conductora, que no dudó en frenarla al aire.

Todo comenzó cuando Callejón hizo referencia a las dificultades que tiene para expresarse y explicó que muchas veces se traba al hablar. Sin embargo, el tono de una de sus respuestas terminó molestando a la One, que reaccionó sin filtros.

Moria Casán se hartó de María Fernanda Callejón y la ubicó en vivo (Foto: eltrece)

Moria Casán frenó en seco a María Fernanda Callejón en vivo: “Te pasaste con el tonito”

María Fernanda Callejón: -Uno aprende de las cosas. Voy a cumplir 60 años y sigo aprendiendo... A veces, la dislexia es una de las secuelas que te quedan, por eso me decís “omitime la intro”.

Moria Casán: -No sabía que tenías dislexia.

Callejón: -Es dislexia momentánea. Es un tecnicismo, pero después decís que no se me entiende nada.

Moria: -Ahí te pasaste con el tonito. Dejame que te diga yo: vos tenés una manera de ser que yo no sabía y tengo que tener una paciencia, amor mío. Estoy hablando y me cortás. Cortarme el polvo es lo peor que me podés hacer. No puedo estar anotando en qué había quedado para después acordarme. Me vuelvo loca. No es que la quiera borrar.

Luego, la conductora intentó bajar la tensión, aunque siguió marcándole algunas actitudes a la panelista.

Moria: -Algunas veces la adoro, tiene súper valores, es una de mis pollas y está al lado mío, pero tiene una manera de ser que se mete en un berenjenal que no puede resolver. Le cuesta trabajo encontrar las palabras y hasta que lo dice... El “omitime la intro” es para meter un poco de humor y facilitártela. No sabía que eras disléxica.

Callejón: -Está bueno que me lo digas y aprendo.

Finalmente, Moria cerró con otra sincera reflexión sobre cómo vive esas situaciones al aire.

Moria: -A mí me pone nerviosa muchas veces porque la gente verá que tengo una cara de “¿cuándo termina?”. No porque me moleste lo que vas a decir, sos una mina con fundamento, pero hasta que arrancás, me aburro.