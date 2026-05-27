El martes por la mañana se vivió uno de sus momentos más incómodos desde la llegada de María Fernanda Callejón al equipo de Moria Casán.

Lo que comenzó como una nueva reflexión de la actriz sobre su conflicto judicial y mediático con Ricky Diotto terminó convirtiéndose en un fuerte cruce al aire que dejó a todos en silencio y derivó en una crisis emocional fuera de cámara.

MORIA CASÁN LE PUSO UN FRENO A CALLEJÓN EN VIVO

Mientras hablaba sobre la falta de empatía que siente en redes sociales y el tratamiento mediático que recibió pese a que la Justicia falló a su favor, Callejón volvió a mostrarse angustiada. Fue entonces cuando Moria Casán decidió intervenir sin filtros.

La conductora le pidió que dejara atrás definitivamente el conflicto con su ex y que dejara de preocuparse por la opinión pública.

“Te devaluás sola, te enredás y contás cosas que la gente no entiende”, le reprochó al aire, visiblemente cansada de escuchar el tema.

María Fernanda Callejón, angustiada en La Mañana con Moria (Foto: captura de eltrece).

Además, Moria le remarcó que no podía controlar las declaraciones de Ricky Diotto ni impedir que él contara su versión públicamente.

La reacción tomó por sorpresa a María Fernanda Callejón, sobre todo porque hasta ahora la diva siempre se había mostrado alineada con ella en el conflicto.

EL LLANTO DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN DETRÁS DE CÁMARA

La situación escaló rápidamente. Luego de escuchar un mensaje relacionado con Diotto que una compañera leyó al aire por decisión de Moria Casán, Callejón rompió en llanto. El programa fue a una pausa y la actriz abandonó el estudio completamente angustiada.

Fue en ese momento cuando se cruzó con Nancy Duré, quien relató lo sucedido horas más tarde en televisión.

“Escuché que alguien lloraba desconsoladamente en el baño y cuando entré vi que era María Fernanda”, contó la panelista. Según explicó, intentó acercarse para contenerla, pero la actriz prácticamente no quiso hablar.

“Lo único que me dijo fue ‘buenas tardes, que tengas un buen programa’ y se fue llorando por el pasillo”, detalló Duré, sorprendida por el nivel de angustia que encontró.

EL DEBATE SOBRE LAS REDES Y LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

Mientras el episodio era analizado al aire, Pampito opinó que el malestar de Callejón tendría que ver con la percepción negativa que siente desde las redes sociales y parte del público.

Según plantearon en el programa, muchas de las críticas apuntan a la confusión que existe alrededor de la disputa con Ricky Diotto, especialmente por la negociación de la casa familiar y las versiones cruzadas sobre cuestiones económicas y personales.

Por su parte, Pochi sumó otra mirada y aseguró que el mayor problema de María Fernanda Callejón sería la importancia que todavía le da a la opinión ajena. “Creo que ella está más preocupada por la gente que por otra cosa. Eso es lo que la pone mal”, analizó.