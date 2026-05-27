La denuncia que María Fernanda Callejón hizo contra Ricardo Diotto por violencia de género tuvo un fallo polémico esta semana, y el odontólogo razonó picante al definir como “una sentencia muy cuidada” la pena de cuatro meses de prisión en suspenso.

“Es un tema muy sensible y tengo la impresión de que el juez se quiso cuidar, que antes de comerse un jury (N del R: un juicio por mal desempeño) hizo el menor daño. La dejó contenta a ella y no me mandó preso”, explicó en una nota con LAM sobre la resolución de Javier Alfredo Romañuk.

“Si se hubiese probado algo me hubieran dado tres o diez años de (prisión efectiva)”, continuó.

Ricardo Diotto.

Entonces lamentó: “Desde el primer momento en el juicio se dijo ‘le vamos a creer a la víctima’. Si arrancaron así...”

Por qué Ricardo Diotto apelará el fallo a favor de María Fernanda Callejón

Más allá del fallo salomónico, Diotto aseguró que apelará en todas las instancias posibles para librarse de la condena.

Por otra parte, en LAM adelantaron que Ricardo Diotto buscará la inocencia exponiendo inconsistencias, como las fechas de los supuestos hechos de violencia, entre el testimonio de María Fernanda Callejón y las pruebas presentadas.