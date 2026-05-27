Cande Vetrano no pudo contenerse y compartió un emotivo mensaje en redes sociales para celebrar el triunfo de su mejor amiga en los Premios Gardel, la ceremonia más importante de la música argentina.

La noche del martes, Lali Espósito se consagró como Mejor Álbum Artista Pop con No vayas a atender cuando el demonio llama en una categoría que la enfrentó a nombres como Diego Torres, Zoe Gotusso, Emilia y Ángela Torres, entre otros.

El triunfo fue celebrado dentro y fuera del Teatro Coliseo, pero el gesto de Vetrano fue el que más repercusión generó en redes.

La actriz compartió un video del discurso de Lali en su cuenta de Instagram y lo acompañó con palabras que reflejaron de manera genuina el vínculo que las une desde la infancia.

El emotivo mensaje de Cande Vetrano para Lali Espósito tras su triunfo en los Premios Gardel. Por: Instagram

“¡Vamos carajo! Qué joya este álbum, qué artista", escribió Cande antes de cerrar con una frase que no dejó dudas sobre la profundidad de su amistad: "Qué persona. Te amo".

El posteo se viralizó en minutos y los seguidores de ambas no tardaron en reaccionar con comentarios que destacaron lo auténtica que es la relación entre las dos.

LA NOCHE DE LALI ESPÓSITO EN LOS PREMIOS GARDEL: DISCURSO, LOOK Y EMOCIÓN

La gala se realizó en el Teatro Coliseo y contó con shows en vivo de artistas como Trueno, Milo J, Coti, La K’onga y Marilina Bertoldi, entre otros. Pero uno de los momentos más esperados llegó cuando Lali Espósito subió al escenario a recibir su galardón.

Su look impactó desde el primer segundo y rápidamente se convirtió en tema de conversación, pero fue su discurso el que marcó la noche.

La cantante agradeció el reconocimiento y aprovechó el micrófono para reflexionar sobre el contexto social actual, asegurando que animarse a expresar sus opiniones la acercó todavía más a su público.

Lali lleva años construyendo una carrera que va mucho más allá de la música: es una figura que genera conversación, que toma postura y que fideliza fanáticos con una autenticidad que pocos artistas locales logran sostener en el tiempo.

CANDE VETRANO Y LALI ESPÓSITO: UNA AMISTAD QUE VIENE DE LA INFANCIA

La relación entre Cande Vetrano y Lali Espósito es de las que sobreviven a la fama, los proyectos separados y los años. Las dos crecieron juntas en el mundo del espectáculo argentino y mantienen hasta hoy un lazo que queda en evidencia cada vez que una celebra el logro de la otra.

No es la primera vez que Vetrano usa sus redes para mostrar el orgullo que siente por su amiga, y tampoco será la última.

En un ambiente donde las amistades del medio suelen ser tan frágiles como efímeras, la de Cande y Lali parece estar hecha de otra pasta. El mensaje de esta semana fue un gesto que le puso imagen y palabras a algo que muchos ya intuían pero que siempre emociona ver.

Porque detrás de los premios, los discursos y los looks de alfombra roja, hay una amistad genuina que resiste el paso del tiempo y que, cada tanto, recuerda que en el mundo del espectáculo también hay lugar para lo verdadero.