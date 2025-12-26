A menudo, Cande Vetrano comparte contenido laboral, pero también personal. Esta vez, la estrella fue Pino.

La actriz publicó un video del hijo que tuvo con Andrés Gil donde se lo ve haciendo travesuras.

En la publicación se aprecia al pequeño de espaldas a la cámara, pero con una actitud picardía digna de su edad.

Cande Vetrano mostró las travesuras en Navidad de Pino, su hijo con Andrés Gil: “No para” | Créditos: Instagram @candelivetrano

LAS TRAVESURAS DEL HIJO DE CANDE VETRANO

Pino está frente a la biblioteca y, uno por uno, tiró los ejemplares al piso sin discriminarlos por tapa dura, peso ni tamaño.

“Él no para un segundo”, escribió Juli Vetrano, familiar de Cande, en la publicación original en Instagram.