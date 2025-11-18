El primer cumpleaños de Pino Gil Vetrano reunió todo lo que define a Cande Vetrano y Andrés Gil: creatividad, calidez y una celebración pensada al detalle.

El hijo de la pareja, nacido el 14 de noviembre de 2024, tuvo su gran festejo familiar y las imágenes que ambos compartieron en Instagram enternecieron rápidamente a sus seguidores, que celebraron el clima íntimo y alegre del evento.

Cande Vetrano y Andrés Gil celebraron el primer año de su hijo Pino: las fotos y videos | Créditos: Instagram @candelivetrano

La fiesta se llevó a cabo en un amplio parque al aire libre, un escenario ideal para que los chicos corrieran con libertad y los adultos disfrutaran de la tarde sin apuros. El espacio fue intervenido especialmente para la ocasión: de los árboles colgaban fotos de Pino en distintas etapas de su primer año de vida, a modo de línea de tiempo afectiva.

A ese recorrido se sumaban guirnaldas y globos de colores, que aportaban un aire de kermés moderna y relajada.

ASÍ FUE EL CUMPLEAÑOS DE PINO GIL VETRANO

El catering también reflejó la impronta de la pareja, con mesas llenas de opciones caseras y abundantes. Se ofrecieron panes de queso con hummus de remolacha, empanaditas de verduras, scones, budines y cookies en múltiples variedades.

Además, había frutos secos, crackers de semillas, frutas frescas y pinchos veggies, una propuesta equilibrada que combinaba lo saludable con lo tentador.

El toque final estuvo en los souvenirs, un detalle que llamó la atención por su originalidad. En lugar de las clásicas bolsitas con golosinas, los invitados recibieron pequeñas macetas individuales. Cada persona podía elegir qué planta llevar a casa: había albahaca, romero y otras especies que reforzaban el espíritu verde y consciente del evento. Un recuerdo vivo del crecimiento de Pino y del cariño que rodeó su primer aniversario.