Después de varias semanas marcadas por las versiones de crisis y separación, Andrés Gil y Candela Vetrano volvieron a mostrarse juntos en redes sociales, disipando —al menos por un momento— los rumores que los habían puesto en el centro de la escena mediática.

El actor compartió una tierna historia en Instagram donde se ve a la actriz amamantando a su bebé en el asiento trasero del auto. Con una imagen espontánea y cómplice, Gil escribió: “Feliz primer día a esta mamaza”, junto a una mención a @candelivetrano y un emoji de fuego.

La respuesta de Cande no tardó en llegar: fiel a su estilo, compartió la publicación en sus historias y sumó la frase “Dar teta en el auto ✅”, dejando entrever su humor y naturalidad frente a la maternidad.

El tierno saludo de Andrés Gil a Cande Vetrano en su primer Día de la Madre y la divertida respuesta de ella. Crédito: Instagram

UN GESTO PÚBLICO TRAS SEMANAS TURBULENTAS

El saludo llega en un contexto particular para la pareja. En los últimos meses, ambos fueron protagonistas involuntarios de fuertes rumores de separación, e incluso se vieron envueltos en un escándalo mediático vinculado a la ruptura de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, donde Andrés Gil fue señalado como supuesto tercero en discordia.