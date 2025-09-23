En los últimos meses, la vida privada de Cande Vetrano y Andrés Gil quedó envuelta en rumores tras las versiones que vinculaban al actor con Gimena Accardi, lo que lo señalaba como el tercero en discordia en la pareja de la actriz con Nico Vázquez.

Aunque tanto los protagonistas como los allegados intentaron desmentirlo, la especulación se mantuvo y las dudas sobre la continuidad de la relación entre Cande y Andrés crecieron.

La actriz eligió mantenerse en silencio durante un tiempo y evitar dar demasiadas explicaciones públicas, pero en el ambiente artístico se comentaba que la pareja no atravesaba su mejor momento.

Foto: Instagram (@candelivetrano)

CANDE VETRANO REVELÓ CÓMO ESTÁ CON ANDRÉS GIL

El periodista Juan Etchegoyen llegó a asegurar en Mitre Live que Vetrano se habría sentido molesta con Gil tras un episodio en un evento: mientras ella se detuvo a hablar con la prensa, él siguió de largo y, según testigos, esa actitud habría generado un fuerte enojo en la actriz.

Cande Vetrano compartió un tierno dump. Crédito: Instagram.

Pese a las versiones de crisis, Cande y Andrés siguen compartiendo momentos en familia. De hecho, la actriz compartió recientemente en sus redes sociales imágenes de un viaje a la playa junto a su hijo Pino y un grupo de amigos. Si bien en la publicación no incluyó ninguna foto junto a Gil, las postales reflejaron un clima de disfrute y camaradería.