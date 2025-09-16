En medio de las versiones que la tuvieron en el foco mediático durante las últimas semanas —después de que su pareja fuera vinculado sentimentalmente con Gimena Accardi—, Cande Vetrano decidió mostrarse auténtica y despreocupada con un posteo estilo dump en Instagram.

Las imágenes reflejan momentos simples y felices: encuentros con Lali Espósito, ratos en familia con su bebé y escenas cotidianas al lado de Andrés Gil. Lejos de los rumores, Cande expuso que su vida sigue con normalidad, enfocada en su familia y en las amistades que la acompañan desde hace años.

Cande Vetrano compartió un tierno dump. Crédito: Instagram.

LA REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES

El posteo rápidamente se llenó de comentarios positivos, con seguidores que celebraron la naturalidad de la actriz y su decisión de mostrarse tal cual es, sin dejar que las polémicas mediáticas opaquen su presente personal.