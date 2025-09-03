Tras semanas de polémicas y versiones cruzadas, Gimena Accardi volvió a enfrentar a la prensa y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por su amistad con Cande Vetrano, después de que su pareja, Andrés Gil, quedara en el ojo de la tormenta cuando su excompañera de teatro asumiera que engañó a Nicolás Vázquez.

La actriz, que se mostró tranquila a pesar del contexto mediático, comenzó contando cómo atraviesa este momento: “Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Digan lo que digan, yo no tengo más ganas de aclarar nada”

Cuando el notero quiso indagar en cómo impactó la repercusión de su descargo, Gimena fue firme: “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”.

Finalmente, llegó la pregunta más esperada: “¿Cómo está hoy tu relación con Cande Vetrano, después de que se hablara de un distanciamiento?”, fue la consulta de un cronista. A lo que, sin titubear, la actriz cerró desmintiendo cualquier versión de pelea: “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”.

