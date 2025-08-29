Nicolás Vázquez se refirió a las repercusiones que despertó un simple gesto suyo en redes sociales: un comentario en una publicación de Gimena Accardi, su exesposa, que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

En una nota que dio a Sálvese quien pueda, el actor respondió con sinceridad y aclaró el motivo detrás de esa interacción que generó sorpresa: “Es porque tiene que ver con su familia, también con mi historia. Era un lugar donde íbamos, su mamá es de Bahía Blanca. Entonces me pegó porque sé que para ella significa un montón”, explicó Nico.

Por último, el protagonista de la obra Rocky reconoció que fue un gesto espontáneo: “Uno no se da cuenta, reaccioné olvidándome de que ustedes están atentos a todo”, cerró, sincero.

ASEGURAN QUE NICO VÁZQUEZ ESTÁ MUY MAL TRAS DIVORCIARSE DE GIMENA ACCARDI

La noticia de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando todo tipo de repercusiones en el mundo del espectáculo. Según contaron en Secretos Verdaderos, el actor estaría atravesando un momento muy duro en lo personal y eso se habría reflejado en escena.

“A Nico nada lo impactó tanto, lo conmovió tanto, lo moviliza tanto, como la ruptura de esta relación de 18 años. Si Gimena imaginaba pasar su vejez con él, él también imaginaba pasarla con ella. Y todo eso se rompió como una pompa de jabón”, comenzó diciendo el cronista de Secretos Verdaderos, Rafa Juli, en vivo.

A pesar del éxito en el teatro con la obra Rocky, donde las funciones siguen convocando a cientos de espectadores y con filas que recorren media cuadra, el actor no logró ocultar su tristeza, tal como lo detallaron en el programa que conduce Luis Ventura por América.

El contraste es fuerte: mientras sobre las tablas mantiene intacto su profesionalismo y sigue haciendo reír y emocionar a su público, puertas adentro Nico enfrenta uno de los golpes más duros de su vida.