Mirtha Legrand sorprendió con su opinión sin filtros sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez.
En un mano a mano con Karina Iavícoli en La Noche de Mirtha, la conductora le preguntó a la panelista de Intrusos por la escandalosa separación y descolocó a todos con su sincericidio.
“Lo hizo quedar como un cornudo”, disparó la diva, desaprobando el accionar de la actriz por hacer pública su traición a su marido.
EL FUERTE REPROCHE DE MIRTHA LEGRAND A GIMENA ACCARDI
Mirtha: -¿Cómo se origina un chisme?
Karina Iavícoli: -Cuando el ruido suena, algo siempre es verdad. Esa semana pasó lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi.
Mirtha: -Fue muy feo eso, muy feo. ¿Cómo se origina?
Karina: -Ella quedó en un lugar feo. No está bueno. Entiendo su necesidad de hablar, pero queda en un mal lugar como mujer. Nunca vi a un hombre hacer eso. Me resulta molesto que la ataquen...
Mirtha: -Generalmente, una infidelidad se oculta. No se comenta.
Karina: -Ella dice que fue una historia rápida, que no prosperó.
Mirtha: Ay, ay, ay...
Karina: -Ella dijo un desliz. Le puede pasar a cualquiera. No lo veo como algo para que la maltraten, como la maltratan, en redes.
Mirtha: -Ella habló largo en cámara, en televisión. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se habla más.
Karina: -¿Para vos está mal que lo haya dicho?
Mirtha: -Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo. Es una fea palabra. Existe. Es así.
