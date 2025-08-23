La gira de En otras palabras no se detiene. Tras desmentir rumores de romance clandestino, Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron a Bahía Blanca, ciudad en la que se estarán presentando este sábado 23 y el 24 de agosto.

Activos en Instagram, los actores publicaron el flyer de su presencia.

Foto: Instagram.

Y Andrés agregó “llegando a Bahía. En un ratito nos vemos”, listo para subirse al escenario y cumplir con los compromisos laborales, pese a que las versiones de affaire con su compañera impactaron de lleno en él y en su familia: su pareja Cande Vetrano y su bebé, Pino.

Foto: Instagram.

La obra, que dirige Nico Vázquez, tiene dos paradas más en esta gira: Mendoza y San Juan, a fines de agosto.

Foto: Movilpress.

ANDRÉS GIL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER SEÑALADO COMO AMANTE DE GIMENA ACCARDI

El 19 de agosto, Andrés Gil rompió el silencio en Instagram, tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi.

El 18 de agosto contaron en LAM que la actriz le fue infiel a Nicolás Vázquez. Al día siguiente, Gimena lo admitió.

Foto: web

EL DESCARGO DE ANDRÉS GIL, ACUSADO DE SERLE INFIEL A CANDE VETRANO

“Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en su red.

Y siguió en el mismo tono: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento”.

“Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, finalizó Andrés, quien por primera vez se expresó sobre el tema a un mes y medio de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

En ese momento, 8 de julio, Gil ya había sido vinculado amorosamente con la actriz.

