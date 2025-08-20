Luego de que Paula Varela contara en Intrusos que Dai Fernández se había separado, tras los rumores desmentidos de un affaire con Nico Vázquez, la periodista aseguró que la infiel había sido Gimena Accardi.

Ante esa revelación, la actriz sintió la necesidad de aclarar la situación: admitió que engañó a su marido, pero negó rotundamente haberlo hecho con Andrés Gil, su compañero de teatro y pareja de Cande Vetrano.

Con más información en su poder, Paula Varela salió al aire en Pasó en América y afirmó en cámara: “Yo sé quién es el tercero en discordia”.

QUIÉN ES EL TERCERO EN DISCORDIA EN LA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIMENA ACCARDI

“Cuando me llegó la información de que Dai Fernández se estaba separando, la confirmé y dije: ‘2+2 es 4. Está con Nico’”, relató Paula.

“Cuando me pongo a investigar eso, me dicen que el verdadero motivo de la separación de Nico y Gimena tiene que ver con un tercero en discordia del lado de ella. Me sorprendo, pero lo termino recontra confirmando con fuentes cercanas”, continuó.

“Por eso di la información de Dai Fernández y dije lo de Gimena, lo del tercero en discordia”, agregó con determinación la panelista de América.

Y continuó en el mismo tono: “Cuando salí de Intrusos recibí llamados, hubo reuniones, se movilizó todo porque no contaban con que yo me podía enterar de esto”.

“En las redes salen a matar a Gimena y se reaviva el nombre de Andrés Gil. Yo no hablé del tercero en discordia, tengo la información, pero que lo cuenten los protagonistas”, afirmó, con el nombre del amante de Accardi en su poder.

Y cerró: “Acá nadie da nombres, y el nombre que se puso sobre el tapete lo desmienten los protagonistas”.

