Luego de haber respondido todas las consultas que le hizo la prensa sobre las recientes declaraciones de Gimena Accardi tras confesar que le fue infiel, Nico Vázquez no le esquivó a los rumores que vinculan a su ex con Andrés Gil, la pareja de Cande Vetrano –con quien acaba de tener un bebé- y su compañero de elenco en la obra En Otras Palabras.

“Es fuerte escuchar eso. Pero no, yo puedo decirles que conocemos nosotros la historia dentro de las cuatro paredes donde sucedió. Y es una verg… que pase esto, perdón la palabra”, comenzó diciendo el actor, tal como se pudo ver en TN.

El actor dejó en claro que esas especulaciones no se corresponden con la realidad y que lo más doloroso es la exposición pública: “Un poco creo que es por eso que ella salió a hablar”, señaló, en referencia a las declaraciones que dio Accardi horas atrás.

Lejos de alimentar la polémica, Nico subrayó que mantiene una relación laboral con el actor, que forma parte de su compañía teatral: “Andrés está en mi obra de teatro. O sea, se van de gira todos los fines de semana (con Gimena)”, remarcó. Y cerró: “Imagínense que sigue la gira. Él tiene un bebito muy chiquito”.

NICO VÁZQUEZ CONFIRMÓ QUE SE ESTÁ DIVORCIANDO DE GIMENA ACCARDI: “HOY NO HAY POSIBILIDAD DE RECONCILIACIÓN”

En medio del descargo que hizo ante la prensa, después de que Gimena Accardi confesara que le fue infiel, Nico Vázquez rompió el silencio y confirmó que su matrimonio llegó a su fin después de 18 años de amor.

Indagado por los cronistas, y tal como se pudo ver en TN, el actor no dejó lugar a dudas cuando le consultaron si hay posibilidad de una reconciliación: “Hoy no. Nos estamos divorciando, esa es la verdad”, aseguró, firme con su postura.

Lejos de apuntar responsabilidades, Nico explicó que la ruptura es el resultado de un proceso doloroso que venían atravesando desde hace tiempo: “Nos estamos divorciando, siento que es lo más sano”, atinó a decir. Y cerró, visiblemente movilizado: “No quiero echar la culpa a esto que pasó. No, esto fue una consecuencia de un año de pelearla y de hacer terapia”.