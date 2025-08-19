El actor Nico Vázquez vive un momento de angustia después de que se confirmara la infidelidad de Gimena Accardi con un amigo en común.

Aunque la pareja intentó mantener el tema en reserva, la información salió a la luz este lunes en LAM, donde se dieron detalles de la ruptura que sacude al mundo del espectáculo, y hoy la actriz blanqueó su responsabilidad en el caso.

La actriz hizo un descargo en Olga, donde reconoció su error y le agradeció a Vázquez por no exponerla públicamente.

De acuerdo con lo relatado por Ángel De Brito, el protagonista de la obra Rocky llevaba tiempo con sospechas: “Nico está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Las pruebas aparecieron tarde. Hacía como un año que venían mal, pero en cierto momento empezó a notar otras cosas que no eran parte de la crisis del desgaste. Se dio cuenta de que había otra persona en la vida de ella”, explicó el conductor.

La información difundida en el programa indica que el hombre involucrado sería un compañero de trabajo de la actriz, casado, con hijos y con vínculos dentro del mundo del espectáculo. En redes sociales rápidamente señalaron a Andrés Gil, con quien Accardi comparte escenario en la obra En otras palabras.

No obstante, tanto Accardi como Gil habían desmentido los rumores de affaire cuando fueron consultados hace dos meses, aunque la polémica vuelve a instalarse con más fuerza tras la confesión pública de la actriz, a pesar de que ella lo negó rotundamente al aire de Sería Increíble.

QUÉ DIJO GIME ACCARDI DE SU INFIDELIDAD A NICO VÁZQUEZ

“Estoy sin dormir. Estoy angustiada. Estoy mal… Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie sobre algo que es privado, que le corresponde a una pareja y que fue hablado en la intimidad, se resolvió de esa forma”.

“Nuestra pareja fue y sigue siendo hermosa. Fueron 18 años maravillosos. Tengo los mejores recuerdos y cosas para decir de Nico, del hombre que fue. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto. Nos vemos, almorzamos, cenamos”.

“Agradezco el nombre que es y por cómo se comportó, por lo que voy a decir ahora”.

“En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Una parte de lo que se dijo sí es cierta”.

“Sí, en la pareja soy responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años. Le di las explicaciones a mi marido, que era a quien se las tenía que dar… Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. La relación venía mal, en crisis desde hace un año. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Hasta ahí me hago cargo. Línchenme, mándenme a la hoguera. Soy una hija de puta. Me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Fui perdonada… Nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor, como lo fue durante 18 años”.

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

“Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores, como cualquiera”.

“Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar... Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida. Cometo errores como cualquiera... Estoy dolorida”.