Ángel de Brito contó en LAM qué dijo Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández sobre los rumores de infidelidad respecto de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, antes de las declaraciones de esta última.

“El que se quiso separar es Gonzalo, él es el que tenía toda la sospecha de esta historia en realidad. 7 años de pareja”, comentaron desde el panel sobre los trascendidos.

Entonces, Ángel reveló: “Le pregunté hoy a Gonzalo por qué se había separado de la protagonista de Rocky, que es a la que vinculan con Nico Vázquez, aunque no haya nada, y me dijo ‘entiendo por dónde viene tu mensaje, pero sinceramente no estoy de ánimo para hablar, vos me conocés y sabes que soy muy reservado’”.

“‘Y que siempre me bancaste en esta. Te agradezco el interés por saber cómo estoy, estoy bien y ayudándonos en una separación de amor después de 7 años. Gracias’”, cerró.

Separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: quiénes son las parejas actuales de Dai Fernández y Mercedes Oviedo. CRÉDITO: Instagram/@dadyfernandez

GIMENA ACCARDI REVELÓ CON QUIÉN LE FUE INFIEL A NICOLÁS VÁZQUEZ: “FUE CON UN RANDOM”

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

“Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores, como cualquiera”.

“Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar... Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó. Nos cuidamos. Eso se lo agradezco”.

“Fue un desliz con una persona random, que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar, ni la sigo en Instagram. Desapareció. Fue un desliz absoluto, una idiotez de la que estoy arrepentida”.

“Cometo errores como cualquiera... Estoy dolida”, dijo Accardi en vivo por Olga.

