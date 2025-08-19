Gimena Accardi rompió el silencio en el programa Sería Increíble (Olga) tras las versiones de separación con Nicolás Vázquez y los rumores de infidelidad.

Por primera vez, la actriz admitió que le fue infiel a su marido y relató cómo se lo dijo, así como la inesperada y conmovedora reacción que tuvo él al enterarse.

En LAM habían dejado entrever que un tercero habría sido el motivo de la crisis, y las redes apuntaron a Andrés Gil. Sin embargo, Accardi negó un romance con su colega y aclaró que lo suyo fue un error con “una persona random, fuera del medio”.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

La confesión de Gimena a Nico

Con la voz entrecortada, Accardi admitió su error:

“En 18 años uno comete errores. Yo cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo. Le di las explicaciones a mi marido, que era a quien se las tenía que dar”.

La actriz explicó que no quiso ocultarle nada a Vázquez y enfrentó la situación:

“Le pedí perdón en mil idiomas. Fui perdonada. Lastimé a la persona que más amo, a la que menos quiero lastimar en el mundo”.

Foto: Olga.

La conmovedora respuesta de Nicolás Vázquez

Según contó Accardi, la reacción de Nicolás la dejó sin palabras. Lejos de los reproches, él la miró a los ojos y le dijo una frase que ella no olvidará:

“Me perdonó, me miró y me dijo: ‘Yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’”.

Esa respuesta, aseguró, fue un gesto de amor y de respeto:

“Él es un señor y cerró la boca. Me cuidó, nos cuidamos. Eso se lo agradezco profundamente”.

El final de una historia de 18 años

Accardi reconoció que la pareja ya venía en crisis desde hace más de un año, y que la infidelidad no fue la causa principal de la separación, aunque sí “la gota que rebalsó el vaso”.

Aun así, la actriz destacó que el vínculo con Nicolás sigue siendo de amor y respeto:

“Nuestra pareja fue y sigue siendo hermosa. Fueron 18 años maravillosos. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nos vemos, almorzamos, cenamos”.

Con estas palabras, Gimena dejó en claro que, pese al dolor, la historia de amor con Nicolás Vázquez no se borra y que lo que prevalece es el cuidado mutuo y el cariño inquebrantable.