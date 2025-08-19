Tras los rumores de infidelidad que rodearon su separación de Nicolás Vázquez, Gimena Accardi habló en el programa Sería Increíble (Olga) y enfrentó las versiones que la vinculaban sentimentalmente con su compañero de teatro Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano.

En LAM habían deslizado la existencia de un “tercero en discordia” y en redes sociales rápidamente señalaron al actor. Frente a esta situación, Accardi fue contundente y defendió a su colega.

Nico Vázquez, Gime Accardi y Andrés Gil en el teatro (Foto: Movilpress).

“Es falso, no tiene nada que ver”

Conmovida, Gime negó tajantemente haber tenido un affaire con Gil:

“Todo lo demás que dicen es mentira. Que se me vincule con la persona (Andrés Gil) es falso. Tiene familia y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver. Necesito que eso se detenga”.

Accardi subrayó que la difusión de ese rumor no solo la perjudica a ella y a su expareja, sino también a terceros que nada tienen que ver con la crisis matrimonial.

Qué pasó realmente

La actriz sí reconoció haber cometido un error en su relación de 18 años con Vázquez, pero aclaró que fue “un desliz con una persona random, que no pertenece al medio artístico”:

“Fue una idiotez de la que estoy arrepentida. No intenten hurgar porque no van a encontrar nada, ni siquiera la sigo en Instagram. Esa persona desapareció”.