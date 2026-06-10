La magia de Charlie y la Fábrica de Chocolate desembarcó oficialmente en la avenida Corrientes con una función especial para famosos en el Teatro Gran Rex. Figuras del espectáculo, la televisión, las redes sociales y el teatro dijeron presente para acompañar el estreno de esta megaproducción protagonizada por Agustín “Rada” Aristarán en el papel de Willy Wonka. La obra, basada en el clásico de Roald Dahl, es una de las grandes apuestas teatrales de la temporada.

Con una imponente puesta en escena, un numeroso elenco y el sello de los productores detrás de éxitos como Matilda, School of Rock y La Sirenita, Charlie y la Fábrica de Chocolate promete convertirse en uno de los fenómenos teatrales de 2026.

Antes de disfrutar del espectáculo, los invitados desfilaron por la alfombra roja y posaron para la lente de Ciudad Magazine con looks que combinaron elegancia, tendencia y mucho estilo. Lali Espósito, Fede Bal y Evelyn Botto, Osqui Guzmán, Pampito, Valentina Salezzi y muchos más disfrutaron de este espectáculo único con la cartelera porteña.

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LOS MEJORES LOOKS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

Marcia "Pochi" Frisciotti y Sebastián "Pampito" Perelló (Foto: Movilpress)

Juli Castro (Foto: Movilpress)

Fede Bal y Evelyn Botto (Foto: Movilpress)

Abel Pintos, Mora Calabrese y el pequeño Agustín (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Jimena Monteverde y Coco Carreño (Foto: Movilpress)

Natalie Pérez (Foto: Movilpress)

Guillermo Lobo y familia (Foto: Movilpress)

Graciela Alfano (Foto: Movilpress)

Pablo Codevilla (Foto: Movilpress)

Viviana Puerta y familia (Foto: Movilpress)

Damián De Santo y su esposa Vanina Bilous (Foto: Movilpress)

Rodrigo Tapari y familia (Foto: Movilpress)

Claribel Medina (Foto: Movilpress)

Alejandro Guatti y familia (Foto: Movilpress)

Ricky Diotto y su hija Giovanna (Foto: Movilpress)

María Abadi (Foto: Movilpress)

Aníbal Pachano (Foto: Movilpress)

Diego Cremonesi (Foto: Movilpress)

Jorge "Carna" Crivelli y familia (Foto: Movilpress)

Nahuel Pennisi y familia (Foto: Movilpress)

Sofía "Jujuy" Jiménez (Foto: Movilpress)

Martín Slipak y acompañante (Foto: Movilpress)

Pachu Peña y Paula Paparella (Foto: Movilpress)

Maite Lanata (Foto: Movilpress)

Sebastián Presta y acompañante (Foto: Movilpress)

Carolina Kopelioff (Foto: Movilpress)

Luciano Cáceres y Amelia (Foto: Movilpress)

Paola Barrientos e hija (Foto: Movilpress)

Ariel Staltari (Foto: Movilpress)

Marita Ballesteros (Foto: Movilpress)

Pablo Alarcón (Foto: Movilpress)

Vicky Xipolitakis (Foto: Movilpress)

Mora Godoy (Foto: Movilpress)

Diego Gentile (Foto: Movilpress)

Romina Ansaldo y Claudio "Turco" Husaín (Foto: Movilpress)

Laura Azcurra e hija (Foto: Movilpress)

Nicolás Maiques[ (Foto: Movilpress)

Nora Colosimo y Ana Rosenfeld (Foto: Movilpress)

Cae (Foto: Movilpress)

Eva Bargiela y Gianluca Simeone (Foto: Movilpress)

Lisandro "Licha" Navarro y Milagros Leveratto (Foto: Movilpress)

Patricia Palmer (Foto: Movilpress)

Gustavo Garzón y familia (Foto: Movilpress)

Adrián Pallares y familia (Foto: Movilpress)

Marcelo De Bellis (Foto: Movilpress)

Mora Bianchi (Foto: Movilpress)

Iliana Calabró (Foto: Movilpress)

Luly Drozdek, Hernán Nisenbaum y Delfina (Foto: Movilpress)

Diego Ramos (Foto: Movilpress)

Veronica Alcaraz y Sergio Gonal (Foto: Movilpress)

José María Muscari (Foto: Movilpress)

Rocío Marengo, su hijo Isidro y Carolina Papaleo (Foto: Movilpress)

Cris Morena (Foto: Movilpress)

Mario Pasik y Ana Bilsky (Foto: Movilpress)

Anita Paul y su hija Bendi Aissa (Foto: Movilpress)

Marixa Balli (Foto: Movilpress)

Candela Vetrano (Foto: Movilpress)

Flor Torrente (Foto: Movilpress)

Karina La Princesita y su hija Sol (Foto: Movilpress)

Amalia "Yuyito" González y su nieta Josefina (Foto: Movilpress)

Laura Cymer (Foto: Movilpress)

Carolina Peleritti (Foto: Movilpress)

Adabel Guerrero y su hija Lola (Foto: Movilpress)

Osqui Guzmán y familia (Foto: Movilpress)

Laura Fidalgo (Foto: Movilpress)

Isabel Macedo (Foto: Movilpress)

Juli Castro (Foto: Movilpress)

Laura "Panam" Franco y sus hijos Sofía y Bautista (Foto: Movilpress)

Jazmín Laport (Foto: Movilpress)

Paula Varela (Foto: Movilpress)

Marcela Baños (Foto: Movilpress)

Felipe Colombo (Foto: Movilpress)

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

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