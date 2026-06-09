La llegada de Billy Elliot a la cartelera porteña tuvo una noche especial con una función para invitados famosos que reunió a numerosas figuras del espectáculo, la televisión y el teatro. La alfombra roja montada en el Teatro Ópera se convirtió en uno de los grandes atractivos de la velada, con celebridades que no quisieron perderse el estreno de uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos.

Con producción de Diego Romay, la versión argentina de Billy Elliot desembarcó en la avenida Corrientes con una ambiciosa puesta en escena basada en la película dirigida por Stephen Daldry y el multipremiado musical con canciones de Elton John. La obra, que narra la historia de un niño que desafía prejuicios, entre ellos los de su padre (Osvaldo Laport) para perseguir su sueño de convertirse en bailarín, ya emociona al público local.

Antes de que se levantara el telón, los invitados desfilaron por la alfombra roja y posaron para las cámaras de Ciudad Magazin, entre ellos Carmen Barbieri, Fede Bal, Evelyn Botto, Antonio Grimau, Laurita Fernández, Isabel Macedo, y muchos más.

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LOS MEJORES LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA DE BILLY ELLIOT, EL MUSICAL

Antonio Grimau (Foto: Movilpress)

Cae y César "Banana" Pueyrredón (Foto: Movilpress)

Ana Acosta y acompañante (Foto: Movilpress)

Patricia Echegoyen y su hija Lucía (Foto: Movilpress)

Agustín Sullivan (Foto: Movilpress)

Hernán Piquín y acompañante (Foto: Movilpress)

Elena Roger y Mariano Torre (Foto: Movilpress)

Jorge "Carna" Crivelli y familia (Foto: Movilpress)

Mario Pasik y Ana Bilsky (Foto: Movilpress)

Mora Furtado, Gino Bogani y Ginette Reynal (Foto: Movilpress)

Anita Paul y su hija Bendi Aissa (Foto: Movilpress)

Isabel Macedo (Foto: Movilpress)

Julia Zenko (Foto: Movilpress)

Mariana Genesio Peña (Foto: Movilpress)

Virginia Lago y Héctor Gióvine (Foto: Movilpress)

Gabriel Corrado Y Constanza Feraud (Foto: Movilpress)

Nai Awada (Foto: Movilpress)

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