La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación luego de que trascendiera que debió ser internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio que obligó a su entorno a actuar con rapidez.

Tras varias horas de incertidumbre, comenzaron a conocerse detalles sobre la evolución del periodista de 82 años, quien continúa hospitalizado mientras los médicos siguen de cerca su recuperación.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en Ángel responde, el ciclo que conduce en Bondi Live: “Chiche fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron”, informó el conductor.

Chiche Gelblung.

Luego llevó tranquilidad al dar precisiones sobre el cuadro que presentó el histórico periodista: “Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”, agregó De Brito. Y siguió: “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”, comentó.

Según pudo saber Teleshow, el periodista permanecerá internado al menos hasta este miércoles, ya que los médicos decidieron mantenerlo en observación tras el cuadro febril que motivó su ingreso al centro de salud.

Desde su entorno llevaron tranquilidad sobre su evolución y aseguraron que responde favorablemente al tratamiento: “Sigue con las nanas de siempre, pero está mejor”, expresaron allegados al conductor, tal como lo dio a conocer el portal.

Ángel de Brito: “Chiche fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron”.

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CHICHE GELBLUNG ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS UN MES EN TERAPIA INTENSIVA: “SENTÍ QUE QUERÍAN MATARME”

La salud de Chiche Gelblung (82) tuvo en vilo a muchos, y tras un mes en terapia intensiva por una trombosis en el tobillo que derivó en problemas cardiovasculares y ameritó colocación de un stent, el conductor de 70-20 Hoy rompió el silencio.

“El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón para ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga estás jorobado", blanqueó Samuel de entrada en una entrevista desde su casa para su propio programa.

Luego se indignó: “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba ser abajo de la rodilla, arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”.

Chiche Gelblung y su esposa Cristina Seoane (Foto: Movilpress)

“Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio lo perdía”, enfatizó compungido.

En ese punto explotó contra uno de los profesionales del Mater Dei: “Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir ‘yo no estoy golpeando las puertas del cielo’“, cerró.