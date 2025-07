La serie de Carlos Menem retrotrajo a los argentinos a historias que parecían olvidadas, como las que el expresidente protagonizó con diferentes actrices y vedettes. En algunos episodios, se hace mención a Graciela Alfano y Moria Casán.

Chiche Gelblung hizo clara referencia al accionar de quienes brindaron testimonios para enriquecer la serie y, en diálogo con Fede Flowers, sentenció: “A mí me daría vergüenza contar lo que hacía un amante mío. Sacar muertos del cementerio no me gusta”.

Tensión entre Moria Casán y Chiche Gelblung | Créditos: Instagram @moria_laone y @chiche_oficial

A ello agregó que Yuyito González y Carlos Menem estuvieron cerca de contraer matrimonio.

MORIA LIQUIDÓ A CHICHE GELBLUNG

Moria fue consultada por los dichos de Chiche y fue picante: “No le entiendo nada porque estoy muy mayor, que vaya a un foniatra y que se le mejore la voz. No sé qué le puede molestar”.

El periodista se escudó y escapó de la polémica. En su programa Chiche 2025 en Crónica, sentenció: “Tengo un problema en la falsa cuerda, lo cual me cuesta hablar y me da como una disfonía. Sería lamentable que hable de esto, que se burle de un tema de salud”.