La serie de Menem reflotó una polémica familiar entre Zulemita Menem, hija del expresidente con Zulema Yoma, y Carlitos Nair, hijo extramatrimonial de Menem con la exlegisladora formoseña Martha Meza.

En diálogo con Puro Show, la hija del exmandatario disparó contra su hermanastro por el comunicado que publicó: “Nair no puede escribir un renglón de corrido, no tiene sentido escuchar a personas que no conocieron en lo más mínimo a mi papá”.

“La serie es una ficción y como tal a mi papá le hubiera encantado este filme. Imaginate cuánto lo conocía Nair a mi papá que tiene que hacerse escribir un comunicado”, leyó Angie Balbiani la palabra de Zulemita.

EL COMUNICADO DE CARLITOS NAIR MENEM SOBRE LA SERIE DE SU PADRE

Fernanda Iglesias leyó en el programa matutino de eltrece parte del comunicado que publicó Carlitos Nair Menem sobre la serie de su padre, el expresidente Carlos Menem: “Quiero manifestar mi absoluto rechazo al contenido de la serie Menem, si mi padre viviera estaría indignado y nunca habría autorizado este guión de haberlo conocido con anterioridad".

“La historia es falsa, repleta de personajes y eventos inexistentes, tiene una ausencia inexplicable de los verdaderos familiares y amigos. Conociendo el guión, solo pudieron haber autorizado los que se hayan beneficiado materialmente de la producción de esta serie. Como hijo me veo obligado a defender la memoria de mi padre”, sentenció el formoseño.

