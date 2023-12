En medio de la tensión por la implementación del protocolo antipiquetes en la Ciudad de Buenos Aires, Chiche Gelblung se dejó llevar en una discusión con su panelista Tamara Bezares a quien acusó de “nazi” y amenazó con denunciarla.

Todo comenzó cuando el conductor del ciclo de Crónica TV defenestraba a los partidos de izquierda y organizaciones piqueteras, acusándolas de antisemitismo. “El tema es que, si hacen una marcha, como ayer el bol… de Castells, con una bandera de los palestinos. Ese es un boludo, no un nazi. ¿Qué querés? Ni tienen idea”, dijo Chiche.

Chiche Gelblung cruzó a una de sus panelistas en vivo: “No voy a discutir con nazis” (Foto: Captura Crónica)

Bezares cruzó entonces al conductor: “Pero vos no le preguntaste a Castells, vos ya lo etiquetaste. Como este protocolo etiqueta a la gente. Vamos etiquetando a la gente por la vida...”. “Yo no etiqueto a la gente. Pero la izquierda argentina se volvió antisemita”, reinteró Chiche.

Leé más:

El emotivo video de Chiche Gelblung desde el sanatorio donde está internado

CHICHE GELBLUNG CRUZÓ FUERTE A SU PANELISTA Y LA HIZO LLORAR EN VIVO

“Eso lo decís vos”, le retrucó Bezares. “No, no voy a discutir con vos de eso porque mi límite es el antisemitismo. Te denuncio directamente, mi límite es el antisemitismo”, recalcó Chiche, muy sacado con el tema a raíz de sus orígenes.

“No tengo tolerancia, yo perdí a mi familia en el gueto de Varsovia. A mí no me vas a decir lo que es el antisemitismo. Cuarenta personas de mi familia murieron, así que eso no se discute en este programa. Se terminó. No tengo humor para eso. Basta, se terminó el tema, vos no podés hablar de esto, listo. Conmigo no vas a discutir de eso porque sos ignorante”, sostuvo Gelblung.

“Perdón. No, no, no... hasta acá llegamos...”, atinó a decir Bezares, tratando de hacerse respetar, pero Chiche la volvió a interrumpir “Si, hasta acá llegamos, como Massa. No voy a discutir con nazis. Con antisemitas no discuto”, reiteró el conductor.

Cómo fue el tenso cruce entre Chiche Gelblung y su panelista (Foto: Captura Crónica)

“No, no me corten el micrófono porque sería muy grave. Hasta acá llegamos discutiendo, porque no entendés ni lo que estoy diciendo, te estás peleando solo. Te estaba diciendo que no estoy discutiendo con vos. Es una falta de respeto lo que hacés todos los días. Basta, me cansé”, dijo Bezares.

Leé más:

Chiche Gelblung redobló la apuesta sobre Pamela Sosa: “Le pido perdón pero no era muy agraciada”