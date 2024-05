A un mes de su polémica salida de Gran Hermano, tras un mano a mano a todo o nada frente a Juliana “Furia” Scaglione, Lisandro “Licha” Navarro se mostró en sus redes sociales muy entusiasmado en su nuevo trabajo, más cercano a su lado “fit”.

Licha, que en Gran Hermano ostentaba un físico de lo más cuidado a todo nivel, dejó temporalmente su rol como asesor financiero y decidió aceptar una propuesta de Telefe para las redes sociales del canal mientras le buscan algo más acorde a su estatus.

Licha tuvo un breve regreso a la casa de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

Por eso, después de que se rumoreara de que su futuro estaba en la TV mexicana como galán de telenovelas en ese país, ahora Licha se mostró en sus redes sociales una colaboración que hizo junto a Judith Kovalovsky, más conocida como Judi Kova.

DE QUÉ TRABAJA AHORA LICHA DE GRAN HERMANO

Licha participó en el inicio de la segunda temporada de Judi Kova Fit y mostró que, si bien está en forma, va a tener un duro trabajo para ponerse al día con la conductora, no obstante lo cual recibió mucho ánimo y felicitaciones de parte de sus fans.

A pesar de esta nueva ocupación Lisandro no deja de soñar con un regreso a la casa de Gran Hermano para poder tener su revancha con Furia, y hasta contó en Buen Telefe cuál sería su estrategia para poder superar de una vez a la personal trainer.

La publicación de Licha Navarro mostrando su nuevo trabajo en redes (Foto: Instagram @licha_navarro) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Me faltó creérmela un poco más... yo fui tres veces a placa contra ella: dos veces salí tercero, ella quedaba segunda... en esas dos placas le termino ganando y en la tercera que me voy yo estaba apagado. Yo no pedí apoyo, no le pedí a la gente que la vote. Yo tuve un juego mucho más pasivo. Me faltó actitud”

