Días atrás, se confirmó la salida de Cacho Deicas de “Los Palmeras”. A través de sus redes sociales, el artista agradeció el apoyo del público pero no quiso revelar el motivo de su separación. Sin embargo, ahora salió a la luz la verdadera razón.

“Nunca voy a dejar de agradecer todo el apoyo que me han dado ayer, hoy y siempre. ¡Gracias, amigos!”, fue lo único que dijo Cacho Deicas en sus redes sociales, sin referirse a los motivos del alejamiento de su banda.

Juan Etchegoyen, el conductor de “Mitre Live”, fue el encargado de revelar en su programa los verdaderos motivos de la separación. “Quisieron bajarle la espuma a un volcán en erupción”, empezó diciendo el periodista.

(Foto: Instagram @cachodeicasoficial)

LA VERDADERA RAZÓN DE LA SALIDA DE CACHO DEICAS DE “LOS PALMERAS”

“Tengo mucho dato de lo que pasa en esta historia. Todo lo que no trasciende”, dijo Etchegoyen: “Yo creo que los fans del grupo se merecen saber lo que pasa puertas para adentro y yo se los voy a contar”.

Luego, hizo mención de Marcos Camino, el líder de la banda y socio de Rubén. “Ese odio que la familia de Cacho le tiene a Marcos trascendió al mismo Cacho. Marcos quería que Cacho trabaje como siempre y Cacho no puede hacer esa cantidad de presentaciones”, explicó el periodista.

(Foto: Instagram @lospalmerasoficial)

“Lo que me cuentan desde el entorno de Cacho es que solo podía hacer dos shows mensuales y que ante ese panorama disuelven la participación de Deicas. Pero eso no es todo. Me cuentan que hace meses no recibe dinero del grupo musical. Le deben un montón de guita a Cacho me aseguran”, sumó.

Por último, el periodista agregó: “Desde marzo que no le consultaron nada sobre el grupo musical si bien él había dado el ok para que sigan tocando. Y desde hace unos meses le dejaron de pagar la parte que le correspondía. No le pagan la parte que le corresponde de la sociedad”.